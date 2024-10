Iltempo.it - Mattarella: Risparmio serve per far funzionare economia reale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2024 La 100 Giornata Mondiale del. La ricorrenza organizzata come ogni anno da Acri, si è svolta a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica. "La lotta all'inflazione, la tutela del valoredei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica", ha sottolineato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev