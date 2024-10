Movieplayer.it - Longlegs, spiegato: un meraviglioso bluff (satanico)

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L'ossessione satanica e l'infettività del Male: il film di Osgood Perkins non è solo un meme, bensì un rebus da decifrare fino all'emblematico finale. Che proviamo spiegarvi. Occhio agli spoiler! Lo si capisce fin dal primo frame., scritto e diretto da Osgood Perkins, è solo una questione di ricordi. È la memoria, infatti, che prende il sopravvento, rivelando l'orrore celato e poi, di colpo, rivelato (con uno dei jumpscare più inquietanti degli ultimi anni, questo sì). Con una domanda che, per tutti e 101 minuti, continua a pervadere i pensieri: ma quello di Perkins è davvero uno dei migliori film di paura degli ultimi anni? La risposta, di per sé, non si fermerebbe ad un assolutismo tanto granitico, e anche noi, ripensando al film, continuiamo a credere che sia