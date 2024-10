La spinta della Cna: "Le piccole imprese per poter far rivivere le nostre aree intere" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono passati la bellezza di otto anni dalla terribile tragedia del terremoto che nel 2016 mise in ginocchio il territorio piceno. Ancora oggi le aree interne e buona parte della provincia purtroppo si trovano a dover fare i conti con le terribili conseguenze di quegli avvenimenti. La rinascita dei luoghi martoriati dal sisma procede a rilento, ma la Cna nel corso del tempo ha sempre ribadito a più riprese la propria vicinanza, fornendo supporto e assistenza a breve e lungo termine con l’obiettivo di agevolare la ripresa economica nonché sociale dell’entroterra. "Abbiamo a disposizione delle risorse importanti, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia, anche alla luce del calo delle imprese attive a cui il territorio assiste ormai da anni – spiegano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidente della Cna di Ascoli –. Ilrestodelcarlino.it - La spinta della Cna: "Le piccole imprese per poter far rivivere le nostre aree intere" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono passati la bellezza di otto anni dalla terribile tragedia del terremoto che nel 2016 mise in ginocchio il territorio piceno. Ancora oggi leinterne e buona parteprovincia purtroppo si trovano a dover fare i conti con le terribili conseguenze di quegli avvenimenti. La rinascita dei luoghi martoriati dal sisma procede a rilento, ma la Cna nel corso del tempo ha sempre ribadito a più riprese la propria vicinanza, fornendo supporto e assistenza a breve e lungo termine con l’obiettivo di agevolare la ripresa economica nonché sociale dell’entroterra. "Abbiamo a disposizione delle risorse importanti, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia, anche alla luce del calo delleattive a cui il territorio assiste ormai da anni – spiegano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidenteCna di Ascoli –.

Balloni e Trillini: "Abbiamo a disposizione delle risorse importanti, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia, anche alla luce del calo delle ditte attive che ormai vediamo da anni".

Sarà fondamentale, dunque, coinvolgere imprese e associazioni e affidarsi alle conoscenze sviluppate dalle università per ricreare dei luoghi unici, in grado di rappresentare al meglio l’identità e le ...