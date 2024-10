Imprese attive, numeri stabili a Piacenza: più 49 nelle costruzioni, meno 84 nel commercio e 61 in agricoltura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è chiuso all’insegna della stabilità il terzo trimestre 2024 per le Imprese piacentine. Il dato di 25.692 Imprese attive, infatti, è allineato a quello di fine settembre dello scorso anno, come emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi della Camera di commercio dell’Emilia, «in base alle quali - Ilpiacenza.it - Imprese attive, numeri stabili a Piacenza: più 49 nelle costruzioni, meno 84 nel commercio e 61 in agricoltura Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è chiuso all’insegna dellatà il terzo trimestre 2024 per lepiacentine. Il dato di 25.692, infatti, è allineato a quello di fine settembre dello scorso anno, come emerge dalle analisi dell’Ufficio Studi della Camera didell’Emilia, «in base alle quali -

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Piacenza: più 49 nelle costruzioni, meno 84 nel commercio e 61 in agricoltura; Secondo trimestre 2024 stabile per leartigiane sarde; Terzo settore. Stabile il numero degli enti non profit in Italia (360.061). In calo le scelte del 5 per mille; Non si arresta la contrazione di gallerie e antiquari, resistono le aste; Demografia dellenel primo trimestre del 2024, saldo negativo: i settori in crescita e in flessione; Resta stabile il numero dellebresciane; Approfondisci 🔍

Imprese, in Italia dominano le commodity: Eni supera Enel al vertice. Tra i bancari svetta Intesa

(borse.it)

L’industria commodity continua a dominare la classifica delle principali società del Paese, con un sorpasso significativo proprio in vetta: Eni si posiziona al vertice superando Enel, con ricavi nel 2 ...

Imprese, stabile il rischio di default. Innovazione motore di crescita

(ilsole24ore.com)

Indicatori stabili nel ... 15% del totale) e attive soprattutto nei settori della farmaceutica, della chimica, della meccanica strumentale e dell’elettronica, queste imprese sono caratterizzate ...

Il biotech in Italia. Tutti i numeri

(quotidianosanita.it)

L’industria biotecnologica italiana si posiziona al terzo posto in Europa, dopo Germania e Regno Unito, per numero di imprese ... Più di due terzi delle 62 imprese attive in Italia in ambito ...

Audiovisivo. Crescono imprese (+3,44%) e occupazione (+7,44%) in Italia, ma cala il valore medio delle produzioni

(key4biz.it)

Audiovisivo italiano in bianco e nero. La ricerca Anbi L’industria dell’audiovisivo vale molto per il nostro Paese, non solo in termini di ricavi e posti di lavoro, quindi di Pil, ma anche come veicol ...