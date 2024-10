Lanazione.it - Firenze, Ghali in concerto al Mandela Forum

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Un comeback live in grande stile quello perche dopo le doppiette sold out di Milano - dove tornerà per chiudere il tour – lunedì 4 novembre è pronto a infiammare il palco deldi, per poi proseguire in direzione Roma (sold out), Bologna e Napoli, trasformando i palasport nelle sue arene cosmiche. I biglietti (da 46 a 74,75 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).