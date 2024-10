"Fai fare un controllo", l'imprenditore cerca microspie nell'ufficio del dirigente ma all'uscita trova i carabinieri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una bonifica alla ricerca di cimici nell'ufficio del dirigente comunale Franco Biondi, al quinto piano di Palazzo Castropignano a Caserta. Ma all'uscita dalla stanza ad attendere un imprenditore e un dipendente comunale ci sono i carabinieri. E' uno dei retroscena dell'inchiesta dei carabinieri Casertanews.it - "Fai fare un controllo", l'imprenditore cerca microspie nell'ufficio del dirigente ma all'uscita trova i carabinieri Leggi tutto 📰 Casertanews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una bonifica alla ridi cimicidelcomunale Franco Biondi, al quinto piano di Palazzo Castropignano a Caserta. Ma all'dalla stanza ad attendere une un dipendente comunale ci sono i. E' uno dei retroscena dell'inchiesta dei

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Indebita percezione fondi Pnrr per impianto fotovoltaico: denunciatoagricolo; Rifiuti scaricati nei terreni di ignari proprietari: "La denuncia va fatta alla Polizia Locale"; Immigrati irregolari come autisti, sequestrati beni per 12 milioni ad azienda di Piacenza; Sistemi di investigazione interna, cosa rischiano i datori di lavoro; Sanzioni per mancata sicurezza sul lavoro, dovrà pagare più di 40mila eurodel settore escursioni; Coronavirus, l’: «In Cina silenzio in mensa edella febbre. Così abbiamo riaperto»; Approfondisci 🔍

Controllo di Gestione: e se l'imprenditore pretendesse soluzioni e non chiacchiere?

(ateneoweb.com)

Torniamo ad occuparci dell’imprenditore oleario ... e soprattutto le risposte sono determinanti se si vuole davvero fare controllo di gestione e “raddrizzare” l’andamento di un’impresa ...

Imprenditore suicida per i debiti, la supplica all'usuraio prima del gesto estremo: «Ti prego, fai finire di studiare mio figlio»

(corriereadriatico.it)

chedeva un resoconto del funerale dell'imprenditore. Non aveva avuto il coraggio di andare. E a questa persona riferisce le ultime parole che l'uomo, il papà, gli ha riferito: «Ti prego se io dovessi.

Imprenditore suicida per i debiti, la supplica all'usuraio prima del gesto estremo: «Ti prego, fai finire di studiare mio figlio»

(leggo.it)

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma sono partite a febbraio del 2023 dalla denuncia dell'imprenditore 54enne, che operava nel settore ittico. L'uomo aveva riferito che i ...

Imprenditore suicida per i debiti, la supplica all'usuraio prima del gesto estremo: «Ti prego, fai finire di studiare mio figlio»

(corriereadriatico.it)

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma sono partite a febbraio del 2023 dalla denuncia dell'imprenditore 54enne, che operava nel settore ittico. L'uomo aveva riferito che i ...