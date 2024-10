Esports247.it - EA FC 25, come collegare il tuo account EA a Twitch per sbloccare ricompense esclusive per Ultima Team

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Scopriil tuoEA aper otteneregratuite e XP nella modalitàtedi EA FC 25. È il momento diil tuoEA aper ottenere premi esclusivi nella modalitàtedi EA FC 25. A novembre inizierà infatti il FC Pro Open, il primo grande torneo esports organizzato da EA Sports. Guardando le dirette su, i fan potranno ricevere XP stagionali e premi gratuiti. Per farlo, è fondamentaleil proprioEA a, così da ottenere l’accesso a tutte ledisponibili. EA FC 25:l’EA aPer iniziare, assicurati di avere un, se non ne hai già uno, crearlo è rapido e semplice (e gratuito – ma non stiamo qui a spiegartifarlo, vai pure sul sitoe procedi da te: siamo certi che ce la farai).