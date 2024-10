Diego Prosperi morto a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Empoli, 31 ottobre 2024 – Qualcuno lo conosceva di vista, altri soltanto per nome. Ma sono tutti scossi, i compagni di scuola di Diego Prosperi. Nel pomeriggio di ieri, nonostante fosse passata qualche ora dall’incidente, si sono trattenuti a due passi dal luogo dell’accaduto, seppur defilati, per dare modo alla polizia municipale di svolgere tutti i rilievi su strada, come da prassi. increduli e spaventati, ancora non realizzano. “Tutti abbiamo il motorino - dicono osservando le operazioni degli agenti, con il casco stretto nella mano - Siamo scioccati. Abbiamo sentito l’ambulanza arrivare a sirene spiegate mentre eravamo in classe. Diego era uscito prima di noi, probabilmente per l’assenza di un professore nella sua classe. O chissà. A un certo punto ha perso il controllo, il manubrio ha iniziato a tremare ed è successo quello che è successo”. Lanazione.it - Diego Prosperi morto a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Empoli, 31 ottobre 2024 – Qualcuno lo conosceva di vista, altri soltanto per nome. Ma sono tutti scossi, i compagni di scuola di. Nel pomeriggio di ieri, nonostante fosse passata qualche ora dall’incidente, si sono trattenuti a due passi dal luogo dell’accaduto, seppur defilati, per dare modo alla polizia municipale di svolgere tutti i rilievi su strada, come da prassi.e spaventati, ancora non realizzano. “Tutti abbiamo ilrino - dicono osservando le operazioni degli agenti, con il casco stretto nella mano -scioccati. Abbiamo sentito l’ambulanza arrivare a sirene spiegate mentre eravamo in classe.era uscito prima di noi, probabilmente per l’assenza di un professore nella sua classe. O chissà. A un certo punto ha perso il controllo, il manubrio ha iniziato a tremare ed è successo quello che è successo”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza”; Empoli,a 16 anni sulla moto appena comprata: la passione per le due ruote e il saluto agli amici prima dello scontro;, vita spezzata a 16 anni: muore in sella alla sua moto, tragedia davanti a scuola; Empoli: muore 16enne in moto dopo lo scontro con un’auto. Deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale; Empoli, muore a 16 anni nello schianto in moto; Incidente con la moto in via Sanzio a Empoli, muore un 16enne; Approfondisci 🔍

Diego Prosperi morto a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza”

(lanazione.it)

I compagni di scuola di Diego: “In questa zona la viabilità è un caos”. Rilievi dei vigili per ore, delimitata una buca vicina al punto dell’impatto ...

Diego, vita spezzata a 16 anni: muore in sella alla sua moto, tragedia davanti a scuola

(msn.com)

Il giovane stava viaggiando in via Sanzio, a due passi dal polo scolastico. All’improvviso lo scontro fatale con il veicolo parcheggiato al lato della strada ...

Serginho, morto a 20 anni il figlio dell'ex calciatore: sconosciute le cause. Il post di Milan e Inter: «Diego sempre nei nostri cuori»

(msn.com)

Grave lutto per l'ex giocatore brasiliano Serginho, per la morte del figlio Diego. Una terribile e improvvisa disgrazia per il 53enne (nove stagioni in rossonero dal 1999 al 2008), e per i suoi ...

Serginho, come il figlio Diego è morto a 20 anni. La moglie: «Ucciso dalla sigaretta elettronica, buttatela»

(ilmattino.it)

La famiglia è stata colpita lo scorso 7 agosto da un grave lutto, la morte del figlio Diego a soli 20 anni. A distanza di mesi, la mamma ha voluto parlare per la prima volta di questa tragedia ...