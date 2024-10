Cosmetici fuori legge sugli scaffali: blitz e sequestro della Guardia di Finanza (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prodotti non a norma sugli scaffali. E, così, è finito nei guai il gestore di un negozio etnico di Cento, scoperto dalla Guardia di Finanza con alcune confezioni di prodotti contenenti Lilial, una sostanza proibita da marzo del 2022.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa stessa Ferraratoday.it - Cosmetici fuori legge sugli scaffali: blitz e sequestro della Guardia di Finanza Leggi tutto 📰 Ferraratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prodotti non a norma. E, così, è finito nei guai il gestore di un negozio etnico di Cento, scoperto dalladicon alcune confezioni di prodotti contenenti Lilial, una sostanza proibita da marzo del 2022.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa stessa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sugli: blitz e sequestro della Guardia di Finanza; Richiamo Conad, ritirato uno dei prodotti più amati di questo periodo estivo: rischio e dettagli; Bagnoschiuma e profumi cancerogeni: perché sono ancora sugli?; Microplastiche nei, attenti all'etichetta; Nuoviritirati dal mercato: da Nivea a Leocrema, tutte le marche sequestrate; Approfondisci 🔍

Halloween, allarme trucchi e cosmetici fuorilegge: "Rischio reazioni gravi"

(msn.com)

Dall'Associazione italiana di ecodermatologia Skineco la guida per acquisti sicuri per la festa dei travestimenti ...

Halloween, allarme per trucchi e cosmetici low cost fuorilegge: pericolo reazioni gravi

(tg24.sky.it)

La notte di Halloween porta con sé costumi, travestimenti, trucchi e cosmetici che tutti, grandi e piccini, sono pronti ad accaparrarsi per migliorare il proprio outfit. E, spesso, si cercano quelli ...

Prodotti cosmetici. Sanzionabili le farmacie che vendono con il loro nome o marchio prodotti che violano la normativa comunitaria

(quotidianosanita.it)

Non sono invece punibili quelle farmacie che si limitano a vendere prodotti cosmetici fabbricati e confezionati da altri, in confezioni originali e integre, purché non siano a conoscenza di ...

Cosmetici. In vigore regolamento europeo. Fuori legge quelli testati su animali

(quotidianosanita.it)

Stop ai prodotti extra europei". IL REGOLAMENTO UE SUI COSMETICI. 10 MAR - Domani, lunedì 11 marzo finisce un'epoca. Niente più test animali per i prodotti cosmetici. A stabilirlo è una precisa ...