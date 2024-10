Caso Mbappé, la giustizia svedese è un bunker: L’Equipe è andata persino a citofonare (inutilmente) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questo pezzo di L’Equipe è costato un botto di soldi. Perché il giornale francese ha provato e riprovato a scardinare la proverbiale segretezza delle indagini svedesi, sul Caso di presunto stupro che vedrebbe coinvolto anche Mbappé, ma niente. E allora sono andati direttamente alla fonte, di persona, a citofonare alla Åklagarmyndigheten, la procura nazionale svedese, da cui dipende, secondo diversi media svedesi, il procuratore capo Marina Chirakova, “responsabile di questa oscura vicenda in cui è citato Kylian Mbappé”, scrive L’Equipe. Risultato? Niente: gli hanno attaccato il citofono in faccia. Perché la segretezza per la giustizia in Svezia è una cosa fondamentale. Il fascicolo dell’indagine preliminare ha una sigla identificativa e basta: “AM-152477-24”. Ilnapolista.it - Caso Mbappé, la giustizia svedese è un bunker: L’Equipe è andata persino a citofonare (inutilmente) Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Questo pezzo diè costato un botto di soldi. Perché il giornale francese ha provato e riprovato a scardinare la proverbiale segretezza delle indagini svedesi, suldi presunto stupro che vedrebbe coinvolto anche, ma niente. E allora sono andati direttamente alla fonte, di persona, aalla Åklagarmyndigheten, la procura nazionale, da cui dipende, secondo diversi media svedesi, il procuratore capo Marina Chirakova, “responsabile di questa oscura vicenda in cui è citato Kylian”, scrive. Risultato? Niente: gli hanno attaccato il citofono in faccia. Perché la segretezza per lain Svezia è una cosa fondamentale. Il fascicolo dell’indagine preliminare ha una sigla identificativa e basta: “AM-152477-24”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Mbappé, laè un bunker: L'Equipe è andata persino a citofonare (inutilmente);Mbappé: quello che sappiamo dell'inchiesta aperta in Svezia; Media svedesi, 'Mbappé indagato per violenza sessuale'. Mancano conferme; Modellaspiega le regole della festa con Mbappé: "Il telefono andava messo in una scatola"; La Svezia inasprisce la legislazione sullo stupro, citato in unda Mbappé; “Mbappé stupratore”: l’accusa dalla Svezia. Lui nega: “Fake news”; Approfondisci 🔍

Caso Mbappé, i media svedesi chiedono il mandato d’arresto europeo

(msn.com)

Intervenuta a un tg svedese, la legale di Kylian Mbappé ha però confermato che la procura di Stoccolma non ha fatto il nome del giocatore.

Mbappé sospettato di stupro, secondo i media svedesi

(informazione.it)

Un intervento mediatico che spiega la gravità del caso, visto che, al di là della presunzione di innocenza, a rischio c’è l’immagine di un giocatore che ha costruito la sua carriera puntando su valori ...

Tutto quello che c'è da sapere sul caso Mbappé: dalla notte di sesso alla denuncia

(tuttomercatoweb.com)

Kylian Mbappé denunciato per stupro a Stoccolma. È una delle notizie più importanti della settimana, anche se ad oggi si sa ancora.

Caso Mbappé, l’avvocato: “Darà spiegazioni alle autorità svedesi se necessario”

(derbyderbyderby.it)

Vige massima riservatezza da parte delle autorità svedesi sull'indagine ... Uno scambio di messaggi tra Mbappé e la ragazza, decisamente dal tono cordiale, potrebbe confermare quanto dichiarato dal ...