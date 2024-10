Ilrestodelcarlino.it - Bocce tinte di Tricolore. Loreto è campione d’Italia

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una medaglia d’oro e cinque di bronzo. Questo il bottino per lemarchigiane ai Campionati italiani delle categorie B e C disputati nel weekend nella provincia di Vicenza con finali andate in campo domenica a Zané. A laurearsiè la terna di categoria B della Bocciofilacomposta da Luca Vigoni, Sandro Serrangeli e Roberto Costa. Perfetta la condotta di gara della collaudatissima formazione loretana, punto di forza della squadra che tra due settimane si giocherà il titolo nazionale societario di categoria B nella final four in programma ad Atri. Vigoni, Serrangeli e Costa vincono il proprio girone con autorevolezza superando in semifinale i salernitani Di Domenico-Senatore-Lamberti e in finale con un netto 12-6 i rappresentanti della Jolly Verona Azzini-Parolo-Pradella.