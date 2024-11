Diredonna.it - Beetlejuice lips e anti-Botox make-up: truccare le rughe ora è un trend social

Negli ultimi mesi, imedia hanno visto l’emergere di uninaspettato che ribalta le regole del beauty tradizionale: il trucco delle. Tra le ultime tendenze che stanno spopolando su piattaforme come TikTok e Instagram troviamo ie l’-up, tecniche di trucco che anziché nascondere i segni dell’età, li enfatizzano in modo creativo. In un mondo dominato dal culto della pelle liscia e dalla ricerca della perfezione, queste nuove mode rappresentano un inno alla naturalezza e all’accettazione del tempo che passa. Ma cosa si cela dietro queste tendenze, e perché stanno diventando così popolari?I: un look ispirato al cult movieItraggono ispirazione dall’iconico film del 1988 diretto da Tim Burton, in cui il protagonistasfoggia un look dark e irriverente, in concomitanza anche con l’uscita del sequel,, che, oltre alla presenza di Michael Keaton, già protagonista del primo capitolo, vede aggiungersi al cast anche Winona Ryder, Monica Bellucci – compagna del regista – e Jenna Ortega, grande protagonista di Wednesday Addams.