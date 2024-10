Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 10:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso a Firenze altezza via di Rocca Cencia possibili rallentamenti per la viabilità privata il trasporto pubblico le altre notizie cantiere a via dei Campi Flegrei all’altezza via Valdarno Per quel che riguarda il trasporto pubblico Sono deviati e due linee di bus a spostarsi sono i collegamenti 82 338 un’anticipazione ora Domani previsti lavori in sicurezza di un carrello a via di Brava nel tratto tra via della Vignaccia e via del Pescaccio Per quel che riguarda i trasporti la linea di bus 088 in entrambi i sensi di marcia Sara deviato su via Aurelia saltando una fermata su via di Brava questo domani aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità