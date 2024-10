Terrorismo, arrestato un 14enne di Potenza per propaganda a favore dell’ISIS

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un adolescente di 14 anni, originario di, è statocon l’accusa di partecipazione ad attività terroristiche e di eversione in. La Procura dei Minorenni di, supportata dalla Polizia, ha coordinato le indagini che hanno rivelato come il ragazzo fosse coinvolto in gruppi online legati allo Stato Islamico, condividendo materiali propagandistici sui social media. L’indagine ha portato alla scoperta di contenuti online, creati e diffusi dal giovane, che incitavano ad azioni estremiste. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti strumenti potenzialmente pericolosi e materiale informatico di interesse. Al termine dell’udienza, il giudice ha stabilito che il giovane venga affidato a una comunità protetta per il suo recupero. La Procura dei Minorenni diha avviato un’attenta indagine sui movimenti digitali dell’adolescente.