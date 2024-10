Stucky serie tv quante puntate sono su Rai 2 e quando va in onda la fiction con Giuseppe Battiston (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giuseppe Battiston protagonista della serie tv Stucky, ecco quando esce su Rai 2 Arriva su Rai 2 Stucky, serie tv poliziesca con protagonista Giuseppe Battiston. La serie è ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e segue la storia dell’ispettore Stucky, un ispettore dalle origini persiane unico e un po’ bizzarro. Lavora nella provincia di Treviso, navigando tra centri storici, periferie moderne e campagne sonnolente per risolvere crimini complessi. Stucky è noto per il suo temperamento calmo e sardonico, e spesso si trova profondamente immerso nelle sue indagini, a volte a scapito della sua vita personale. È supportato da un’équipe che comprende il medico legale Marina De Santis (interpretata da Barbara Bobulova) e il suo mentore Secondo. La serie esplora gli aspetti più oscuri della vita di provincia e della condizione umana attraverso i suoi intricati casi. Piperspettacoloitaliano.it - Stucky serie tv quante puntate sono su Rai 2 e quando va in onda la fiction con Giuseppe Battiston Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)protagonista dellatv, eccoesce su Rai 2 Arriva su Rai 2tv poliziesca con protagonista. Laè ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas e segue la storia dell’ispettore, un ispettore dalle origini persiane unico e un po’ bizzarro. Lavora nella provincia di Treviso, navigando tra centri storici, periferie moderne e campagne sonnolente per risolvere crimini complessi.è noto per il suo temperamento calmo e sardonico, e spesso si trova profmente immerso nelle sue indagini, a volte a scapito della sua vita personale. È supportato da un’équipe che comprende il medico legale Marina De Santis (interpretata da Barbara Bobulova) e il suo mentore Secondo. Laesplora gli aspetti più oscuri della vita di provincia e della condizione umana attraverso i suoi intricati casi.

Stucky, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono, quando finisce

Tratta dai romanzi di Fulvio Ervas, la prima stagione della serie televisiva "Stucky" è composta d un totale di sei episodi, trasmessi nel corso di altrettante prime serate da Rai 2. Il calendario ...

Stucky serie tv: cast, quante puntate, trama, ambientazione, libri e dove vederla

Tutto quello che c'è da sapere su Stucky, la nuova fiction di Rai 2 tratta dai romanzi di Fulvio Ervas e con protagonista Giuseppe Battiston ...

Non guida, parla poco e odia i social: stasera in tv “Stucky” con l’ispettore Giuseppe Battiston

L'ispettore Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston, non usa i social ma l'intuito. Tutto sulla nuova serie di Rai 2 da stasera in tv ...

Stucky Serie su Rai 2, quando va in onda e quante puntate sono

La serie “Stucky” debutta su Rai 2 il 30 ottobre 2024 e andrà in onda ogni mercoledì sera alle ore 21.20. Di seguito, le date di trasmissione delle puntate: Prima puntata: mercoledì 30 ottobre 2024 ...