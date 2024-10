Serie D, pareggio senza reti tra Fiorenzuola e United Riccione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel recupero della settima giornata Fiorenzuola e United Riccione non si feriscono: i biancazzurri tornano dall'Emilia con un punto e la rete inviolata. Un pari che non serve a uscire dalla zona playout ma è sicuramente un piccolo passo avanti dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lentigione dello Riminitoday.it - Serie D, pareggio senza reti tra Fiorenzuola e United Riccione Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel recupero della settima giornatanon si feriscono: i biancazzurri tornano dall'Emilia con un punto e la rete inviolata. Un pari che non serve a uscire dalla zona playout ma è sicuramente un piccolo passo avanti dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lentigione dello

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:D,reti tra Fiorenzuola e United Riccione;D, Fasano:reti contro il Costa d'Amalfi;D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la nona giornata;D,reti tra Costa d'Amalfi e Fasano: sfida combattuta e occasioni sprecate;D,reti tra Costa d'Amalfi e Fasano: sfida combattuta e occasioni sprecate;D Girone B, finiscereti la sfida tra Magenta e Nuova Sondrio. Al Comunale è un punto a testa per le compagini; Leggi >>>

Serie D, pareggio senza reti tra Fiorenzuola e United Riccione

(riminitoday.it)

Un pari che non serve a uscire dalla zona playout ma è sicuramente un piccolo passo avanti dopo la sconfitta per 3-1 contro il Lentigione dello scorso weekend ...

Serie D, pareggio senza reti tra Costa d'Amalfi e Fasano: sfida combattuta e occasioni sprecate

(ilvescovado.it)

Domenica 27 ottobre, allo stadio "V. Curlo" di Fasano, si è disputata la sfida di Serie D tra il Costa d'Amalfi e i padroni di casa del Fasano, terminata con un pareggio a reti inviolate. Una gara seg ...

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Livorno corsaro a Siena, la Reggina sale di colpi! (oggi 20 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi, domenica 20 ottobre 2024, in occasione delle partite che sono in programma.

Serie D, al ritorno in campo il Tuttocuoio pareggia 1 a 1 con il Piacenza

(today.it)

Dopo i due rinvii torna in campo il Tuttocuoio e ottiene il primo pareggio in campionato, è 1 a 1 con il Piacenza. Per più di un'ora non succede quasi nulla, le due squadre si annullano a vicenda, Car ...