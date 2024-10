Ilnapolista.it - Serie A, quelli che non se la sentono di rompere con Gravina: Inter, Juventus e il gran tessitore Galliani

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)A, l’autonomia può attendere:che non se ladiconUna riforma all’italiana, figlia del “tengo famiglia” che da sempre governa tutto ciò che si muove nel nostro Paese. È quel che potrebbe venire fuori nell’Assemblea di Lega in programma domani. In gioco c’è la tanto strombazzata autonomia dellaA. Nell’anno 2024, un tempo in cui non dovrebbe essere più spiegato l’elementare concetto che il calcio è business, laA (o meglio: una parte dellaA) vorrebbe autodeterminarsi. Come avviene per la Premier League. Come avviene in Nba. Il giorno del giudizio è il 4 novembre data dell’Assemblea Straordinaria della Figc in cui sembrava che la LegaA dovesse arrivare con un mandato di netta rottura con la Federazione. Ora invece questa conclusione non è così sicura. Si è creata una frattura.