Iodonna.it - Se tra Anthony e Asia ed Erik e Valentina tutto sembra procedere bene, è ancora forte la crisi fra Chiara e Pietro. Stasera la penultima puntata su Real Time

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)unadopo quella di oggi, e calerà il sipario sulla stagione 10 di Matrimonio a prima vista Italia, in onda ogni mercoledì alle 21.20 su. In attesa del gran finale, dove le coppie decideranno se divorziare o restare sposati, questa sera è il momento di scoprire come procedono le ulore di convivenza. E trale distanzeno ormai incolmabili.