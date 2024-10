Oasport.it - Prosegue la crisi di Medvedev: fuori a Parigi-Bercy contro Popyrin

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sconfitta indolore per il russo Daniil, già qualificato alle ATP Finals, che esce di scena, così come accaduto lo scorso anno, al secondo turno nel Masters 1000 di: il numero 4 del tabellone, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, ha ceduto all’australiano Alexei, vittorioso con lo score di 6-4 2-6 7-6 (4) in due ore e 33 minuti di gioco. Agli ottavi l’oceanico se la vedrà con il russo Karen Khachanov. Nel primo set l’australiano cede la battuta nel terzo game ai vantaggi, ed a seguireallunga sul 3-1., però, replica con una serie di 12 punti consecutivi, che lo porta sul 4-3, ed il russo nell’ottavo game deve annullare ben 4 palle break per evitare di mandare l’australiano a servire per il set., però, va in difficoltà anche nel decimo game, ed al terzo set point l’oceanico chiude sul 6-4 dopo 46 minuti.