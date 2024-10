Napolipiu.com - Napoli, un capolavoro firmato Conte: perché può davvero vincere lo scudetto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli azzurri dominano a San Siro e lanciano un messaggio inequivocabile al campionato: questa squadra ha tutto per arrivare fino in fondo Ilversione 2024 suona una musica diversa rispetto al passato. Non più le note spettacolari dell’era Spalletti, ma una sinfonia di solidità e concretezza diretta dal maestro Antonio. Il successo di San Siro contro il Milan è l’ennesima conferma di una metamorfosi completa. Una macchina quasi perfetta I numeri raccontano di una squadra trasformata: solo cinque reti subite nelle prime dieci giornate, di cui tre nella sorprendente sconfitta contro il Verona all’esordio. Da quel momento, gli azzurri hanno alzato un muro quasi invalicabile davanti alla porta, segnando nel frattempo 18 reti che valgono i 25 punti in classifica. Il mercato vincente La società ha investito 150 milioni questa estate, dimostrando ambizione e lungimiranza.