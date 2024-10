Mistermovie.it - Mister Movie | Daredevil, Ironheart e Wonder Man svelati nel trailer Disney+ della Marvel

Il nuovo trailer su Disney+ svela i dettagli di sei attesissime serie in arrivo nel 2025, oltre alla data di rilascio di Deadpool & Wolverine e What If? Stagione 3. Marvel nel 2025: Un Anno Ricco di Uscite Con una valanga di nuovi show in arrivo, il 2025 si prospetta come uno degli anni più impegnativi e attesi per i fan su Disney+. L'ultimo trailer ufficiale ha infatti rivelato una serie di anticipazioni per ben sei nuovi progetti: tra questi, spiccano Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man, e altre tre serie che promettono di ampliare ulteriormente il Marvel Cinematic Universe (MCU). E non è tutto, perché il trailer ha svelato anche le date di uscita per Deadpool & Wolverine e per la terza stagione della serie animata What If?.