Tvzap.it - Matilde Lorenzi, come è morta: l’incidente ricostruito

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)purtroppo non ce l’ha fatta: la giovane sciatrice èall’alba di ieri all’ospedale di Bolzano per un’emorragia interna.dello scorso lunedì mattina sulle piste da sci della Val Senales, dove la promessa dello sci azzurro si stava allenando, non le ha lasciato scampo. Secondo quantola 19enne stava scendendo lungo la Grawand G1, una pista rossa, quando ha urtato una porta con un braccio e ha perso il controllo degli sci, che si sono divaricati. ( dopo le foto) Nella caduta,ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato, poi è finita fuori pista. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto: la ragazza è stata immediatamente portata all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, ma purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi.