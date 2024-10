Marco Rizzo a “La Zanzara”: “Sess0 con quattro giornaliste in un giorno solo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marco Rizzo spiazza tutti a “La Zanzara”. Dopo le clamorose esternazioni sulla libertà di gnoc*a, l’ex deputato ed europarlamentare di Marco Rizzo a “La Zanzara”: “Sess0 con quattro giornaliste in un giorno solo” su Perizona.it Perizona.it - Marco Rizzo a “La Zanzara”: “Sess0 con quattro giornaliste in un giorno solo” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)spiazza tutti a “La”. Dopo le clamorose esternazioni sulla libertà di gnoc*a, l’ex deputato ed europarlamentare dia “La”: “conin un” su Perizona.it

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La, lite-Parenzo. “Perché si danno le armi all’Ucraina e non ai palestinesi?”;da censura: "Ses*** con 4 donne in un giorno solo", ecco chi sono; La, lite-Parenzo: “Non voglio morire come Schlein che balla sul carro del Gay Pride”;sorprende Cruciani e Parenzo: "Io ministro della Cultura?". La risposta; Febbri da puntura di: l’allarme (anticipato) stavolta viene da lontano;, estremi rimedi: "Cosa faccio se mandano i trans nella scuola di mia figlia"; Leggi >>>

Rizzo sorprende Cruciani e Parenzo: "Io ministro della Cultura?". La risposta

(iltempo.it)

Una puntata a dir poco frizzante. Marco Rizzo, ospite a La Zanzara, ha discusso animatamente con Giuseppe Cruciani e David Parenzo di tutti i temi ...

Marco Rizzo, la rivelazione: “Mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo”

(thesocialpost.it)

Marco Rizzo rischia di diventare di diritto il ‘re del politicamente scorretto’. Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare qualche giorno fa aveva fatto ...

La Zanzara, lite Rizzo-Parenzo: “Non voglio morire come Schlein che balla sul carro del Gay Pride”. “Sei uno stalinista del ca**o”

(ilfattoquotidiano.it)

"Sei un Vannacci che non ce l'ha fatta". "Quando ero eurparlamentare, mi leccavi il c... e scroccavi le cene". Lo scontro acceso tra David Parenzo e Marco Rizzo alla Zanzara - Il video ...

Maurizio Crozza imita Marco Rizzo: "Mi piace la gnocca, punto in comune con la Schlein" | Il video

(torinotoday.it)

"Sovranismo Popolare che vuol dire? Come nome del mio partito era più onesto 'Per favore cagatemi'", ha detto il comico nei panni del politico torinese ...