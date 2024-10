Lopinionista.it - Lucca Comics & Games, Rai Kids festeggia il 50° anniversario di Hello Kitty

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA – Con l’inaugurazione dell’edizione 2024 di, prendono il via al Family Palace anche le attività di Rai, la direzione Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi. Per cinque giorni, fino a domenica 3 novembre, saranno protagonisti fumetti, giochi, videogiochi, cinema, serie tv, animazione, anime, cosplay, narrativa, fantasy, musica e grande spettacolo. Il Real Collegio di, trasformato in Family Palace, è il quartier generale, dove il pubblico può trovare ogni giorno attività di gioco e meet; greet con i personaggi più amati dei canali Rai Yoyo e Rai Gulp.