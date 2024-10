Lanazione.it - L’incredibile favola di Mohamed, dal barcone alle gioie del calcio

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Seravezza (Lucca), 30 ottobre 2024 – Che bella storia quella diConde, 18enne guineano che domenica ha subito segnato un gol al debutto in Serie D vestendo la maglia del Seravezza Pozzi, società da sempre molto attenta al sociale e che al ragazzo ha dato una chance importante di riscatto di vita dopo il non facile cammino che l’ha visto arrivare in Italia due anni fa. Momo (come affettuosamente già lo chiamano tutti) è nel nostro Paese dal 2022. Ci è giunto dalla Guinea con ilper raggiungere il fratello che abita in Garfagnana.