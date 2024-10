Inps, in Campania aumento degli assicurati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli ultimi 5 anni la Campania ha fatto registrare il più alto aumento di assicurati Inps, coloro che pagano i contributi, che attualmente rappresentano il 7% sul totale nazionale pari a circa 2 milioni di posizioni (+ 8% rispetto al 2019), di questi oltre 500mila sono giovani under 34, +9% ovvero 42 mila L'articolo Inps, in Campania aumento degli assicurati proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Negli ultimi 5 anni laha fatto registrare il più altodi, coloro che pagano i contributi, che attualmente rappresentano il 7% sul totale nazionale pari a circa 2 milioni di posizioni (+ 8% rispetto al 2019), di questi oltre 500mila sono giovani under 34, +9% ovvero 42 mila L'articolo, inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, indegli; Roma, pronta la contestazione: curva Sud decide tra sciopero del tifo e tregua;, Tedesco: “Anche inaumenta occupazione”; Camera commercio di Roma: 2 mln per transizione energetica imprese, bando on line da oggi; Turismo: Apt Basilicata, 18 e 19 novembre a Matera terza edizione di Roots-in; L’per la cultura previdenziale punta sui giovani; Leggi >>>

Inps, in Campania aumento degli assicurati

(msn.com)

Il Presidente Fava e il Direttore Vittimberga a Napoli per la Presentazione del Rapporto annuale ...

Inps, Campania fa registrare il più alto aumento di assicurati

(ansa.it)

Negli ultimi 5 anni la Campania ha fatto registrare il più alto aumento di assicurati Inps, coloro che pagano i contributi, che attualmente rappresentano il 7% sul totale nazionale pari a circa 2 mili ...

L’Inps, la Campania fa registrare il più alto aumento di assicurazioni

(ildenaro.it)

Negli ultimi 5 anni la Campania ha fatto registrare il più alto aumento di assicurazioni Inps, coloro che pagano i contributi, che attualmente rappresentano il 7% sul totale nazionale pari a circa 2 m ...

Inps, Vittimberga: "In Campania come in Italia aumenta occupazione buona e stabile"

(msn.com)

“La situazione della Campania è lo specchio amplificato di quella italiana. Un aspetto positivo è l'aumento, così come in tutto il territorio nazionale, dell'occupazione. L'occupazione risente di feno ...