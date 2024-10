Inchiesta Visibilia, la procura chiede il processo per Daniela Santanchè (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. Durante l’udienza preliminare, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di Fdi ha dismesso le cariche. Questa la loro tesi: «Tutti sapevano e tutti hanno taciuto» in relazione alle presunte irregolarità dei conti. L’indagine vede 17 indagati di cui uno ha chiesto il patteggiamento. Articolo completo: Inchiesta Visibilia, la procura chiede il processo per Daniela Santanchè dal blog Lettera43 Lettera43.it - Inchiesta Visibilia, la procura chiede il processo per Daniela Santanchè Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladi Milano ha ribadito la richiesta diper la ministra del Turismoe per altri imputati per falso in bilancio sul caso. Durante l’udienza preliminare, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Giovanni Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e società della galassia da cui la senatrice di Fdi ha dismesso le cariche. Questa la loro tesi: «Tutti sapevano e tutti hanno taciuto» in relazione alle presunte irregolarità dei conti. L’indagine vede 17 indagati di cui uno ha chiesto il patteggiamento. Articolo completo:, lailperdal blog Lettera43

