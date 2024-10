“In the shadow of the giant”, l’album di Maurizio Innocenti prodotto da Luca Rustici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) photo by Marco CarotenutoMILANO – Disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “In the shadow of the giant” l’album di Maurizio Innocenti prodotto da Luca Rustici (L’n’R Productions / Universal Music Italy). E’ uscito il video, per la regia di Salvatore Maiorano, del brano “La se?paration Nocturne”. «L’idea di questo disco è nata da una chiacchierata con il mio amico e produttore Luca Rustici. Parlavamo di quanto sarebbe stato interessante valorizzare composizioni rare ma affascinanti che, purtroppo, sono rimaste in ombra a causa della presenza di grandi nomi come Chopin e Liszt, i cui brani all’epoca dominavano la scena musicale. Lopinionista.it - “In the shadow of the giant”, l’album di Maurizio Innocenti prodotto da Luca Rustici Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) photo by Marco CarotenutoMILANO – Disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “In theof thedida(L’n’R Productions / Universal Music Italy). E’ uscito il video, per la regia di Salvatore Maiorano, del brano “La se?paration Nocturne”. «L’idea di questo disco è nata da una chiacchierata con il mio amico e produttore. Parlavamo di quanto sarebbe stato interessante valorizzare composizioni rare ma affascinanti che, purtroppo, sono rimaste in ombra a causa della presenza di grandi nomi come Chopin e Liszt, i cui brani all’epoca dominavano la scena musicale.

