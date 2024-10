Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 9 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hyundai ha pubblicato oggi le immagini teaser dell'attesissima IONIQ 9, SUV a 7 posti completamente elettrico che segna una nuova pietra miliare nel costante impegno verso l'elettrificazione. Gli sketch rivelano dei dettagli del design del nuovo IONIQ 9 dove si intravedono i fari anteriori sono caratterizzati dagli iconici Parametric Pixel e il design multirazza Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha pubblicato oggi le immagini teaser dell'attesissima9, SUV a 7 posti completamente elettrico che segna una nuova pietra miliare nel costante impegno verso l'elettrificazione. Gli sketch rivelano deidel design del nuovo9 dove si intravedono i fari anteriori sono caratterizzati dagli iconici Parametric Pixel e il design multirazza

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 9, che apre una nuova era per i SUV EV di grandi dimensioni; All'orizzonte c'è un nuovo SUV: svelati i segreti stilistici; Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 9; Arriva Hyundai Ioniq 9, il SUV elettrico a sette posti è l'inedita sfida dei coreani; Cinema, Rettore Roma Tre: "Laurea honoris causa a Pupi Avati per suo film su Dante"; Hyundai Ioniq 9: svelati i primi dettagli del nuovo SUV elettrico a 7 posti [TEASER]; Leggi >>>

Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 9

(msn.com)

(Adnkronos) - Hyundai ha pubblicato oggi le immagini teaser dell'attesissima IONIQ 9, SUV a 7 posti completamente elettrico che segna una nuova pietra miliare nel costante impegno verso l'elettrificaz ...

Hyundai Ioniq 9: svelati i primi dettagli del nuovo SUV elettrico a 7 posti [TEASER]

(msn.com)

Hyundai ha rilasciato le prime immagini teaser della Ioniq 9, il nuovo SUV a 7 posti ad alimentazione 100% elettrica ...

I primi dettagli del SUV elettrico Ioniq 9. C’è anche un omaggio alla Corea

(dmove.it)

Hyundai ha rivelato i primi elementi del design della Ioniq 9, il suo nuovo maxi-SUV elettrico da 7 posti. Fra fari Parametric Pixels e cerchi, spunta anche un omaggio agli abiti della tradizione core ...

Hyundai svela le prime immagini teaser del prossimo suv elettrico Hyundai IONIQ 9

(tecnoandroid.it)

Video Hyundai svela Video Hyundai svela

Il noto marchio automobilistico Hyundai ha da poco pubblicato le prime immagini teaser riguardanti il suo prossimo SUV elettrico a 7 posti. Ci stiamo riferendo ...