Highlights e gol Juventus-Parma 2-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Juventus-Parma 2-2, match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. All'Allianz Stadium tantissima personalità dei ducali che la sbloccano con Delprato e ripassano avanti con Sohm dopo l'iniziale pari di McKennie. A inizio ripresa Weah firma il nuovo pari bianconero, nel finale incredibile carosello di occasioni clamorose da una parte e dall'altra, ma non cambia il risultato e si tratta di un nuovo stop inaspettato per la Vecchia Signora. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

Juventus – Parma 2-2 highlights e gol: Ducali super ma i bianconeri la riprendono! – VIDEO

Dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro l’Inter ne arriva un altro per la Juventus, che ha sofferto contro il vivace Parma di Pecchia. I Ducali hanno sbloccato la partita dopo appena 3' di gioco c ...

Juventus-Parma 2-2: video, gol e highlights

Il Parma torna a fare punti sul campo della Juve e lo fa con uno spettacolare 2-2 che rallenta ... Nel finale prima Charpentier e poi Yildiz vanno a un passo dal gol vittoria ...

Highlights Gol Juve Parma LIVE: le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Juve Parma in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match di Serie A 2024/25 La Juve, nella decima giornata di Serie A 2024/25 affronta il Parma, con il match ...

Juventus – Parma: Sohm gela lo Stadium, ecco le immagini del gol – VIDEO

Juventus - Parma: i Ducali tornano in vantaggio al 39' grazie al gol di Sohm, a seguire le immagini della rete dell'1-2 ...