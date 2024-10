Campari, il titolo crolla a Piazza Affari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il titolo Campari crolla a Piazza Affari e sta cedendo oltre il 14%. Ieri la presentazione dei conti da parte di Campari sui primi 9 mesi del 2024 con vendite pari a 2,27 miliardi, in crescita del +2,1% in termini organici ma in base alla visibilità attuale, il colosso degli spirits prevede che la crescita organica delle vendite nette sarà a una sola cifra. Lapresse.it - Campari, il titolo crolla a Piazza Affari Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile sta cedendo oltre il 14%. Ieri la presentazione dei conti da parte disui primi 9 mesi del 2024 con vendite pari a 2,27 miliardi, in crescita del +2,1% in termini organici ma in base alla visibilità attuale, il colosso degli spirits prevede che la crescita organica delle vendite nette sarà a una sola cifra.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Campari, il titolo crolla a Piazza Affari - LaPresse; Campari, delusione per i conti e il titolo crolla del 15% a Piazza Affari; Borsa, a Campari va di traverso il drink: crollo del titolo a Piazza Affari dopo i conti deludenti; Campari crolla in borsa: -13% in apertura; Milano in rosso, crolla Campari. Le Borse aspettano il Pil americano. Google da record non basta; Campari sui minimi da aprile 2020: ancora una trimestrale deludente, "intrappolata tra fattori esterni e sfide interne"; Leggi >>>

Campari, delusione per i conti e il titolo crolla del 15% a Piazza Affari

(msn.com)

MILANO. Brutta seduta oggi per Campari: i titoli della società, una delle perle di Piazza Affari con numeri sempre in crescita e una solida strategia di espansione all’estero, sono stati bersagliati d ...

Borsa, a Campari va di traverso il drink: crollo del titolo a Piazza Affari dopo i conti deludenti

(msn.com)

La società ha chiuso il periodo gennaio-settembre con ricavi netti in aumento ma con un calo del margine operativo lordo rettificato ...

Campari crolla in borsa: -13% in apertura

(rainews.it)

Il titolo della società dell'aperitivo è pesante dopo i risultati del terzo trimestre e le previsioni sull'esercizio 2024 ...

Campari crolla a Piazza Affari (-14,6%) dopo i dati trimestrali, pesano le prospettive. Atteso il nuovo Ceo nel 2025

(msn.com)

La società intende organizzare un piano di razionalizzazione del portfolio, con la cessione di alcuni marchi minori, e un programma di contenimento dei costi. Il gruppo ha inoltre lanciato un nuovo pi ...