Adriana Volpe sostituita a BellaMà dopo l’intervista a Verissimo: “Diaco voleva la pace con Magalli su Rai2” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbe definitivo lo strappo tra Adriana Volpe e BellaMa’, il format condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. Il giornalista non avrebbe apprezzato la decisione della collega di raccontare la pace con Giancarlo Magalli a Verissimo, avendole chiesto in precedenza di celebrare tale momento su una rete del servizio pubblico. A prendere il posto di Volpe è stata Rosa Sorrentino. Fanpage.it - Adriana Volpe sostituita a BellaMà dopo l’intervista a Verissimo: “Diaco voleva la pace con Magalli su Rai2” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarebbe definitivo lo strappo trae BellaMa’, il format condotto da Pierluigisu. Il giornalista non avrebbe apprezzato la decisione della collega di raccontare lacon Giancarlo, avendole chiesto in precedenza di celebrare tale momento su una rete del servizio pubblico. A prendere il posto diè stata Rosa Sorrentino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Adriana Volpe sostituita a BellaMà dopo l’intervista a Verissimo: “Diaco voleva la pace con Magalli su Rai2”; Gf Vip, Signorini lancia una frecciatina in diretta ad Adriana Volpe: lei lo ignora, poi pubblica un post; Gf Vip, Adriana Volpe (non riconfermata) rompe il silenzio: cosa pensa di Alfonso Signorini; Manila Nazzaro sostituita in tv da Adriana Volpe: "Sono vittima di un’ingiustizia"; Adriana Volpe su Bruganelli di nuovo opinionista al GF Vip: 'È una collega che stimo'; Adriana Volpe e la lite con Manila Nazzaro: “Scintille al Grande Fratello Vip”; Leggi >>>

Adriana Volpe svelati i retroscena della sua estromissione da Bella Ma’

(assodigitale.it)

Adriana Volpe esclusa da Bella Ma’: i retroscenaIl mondo della televisione italiana è scosso da recenti sviluppi riguardanti Adriana Volpe, nota condu ...

Diaco non perdona, ecco la “vendetta” contro Adriana Volpe: vi raccontiamo cosa è successo

(donnapop.it)

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ...

Pierluigi Diaco, stop ad Adriana Volpe a BellaMa': la 'reazione' dopo Verissimo

(libero.it)

Secondo Davidemaggio, la showgirl non parteciperà alla puntata odierna dello show di Rai 2: il conduttore non avrebbe gradito la sua partecipazione a Verissimo.

Verissimo, la reazione di Adriana Volpe dopo l'abbraccio con Magalli: cosa è successo dopo

(informazione.it)

Video Adriana Volpe Video Adriana Volpe

Quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stata una della faide più terribili della televisione italiana, con i due conduttori televisivi - che hanno condiviso palchi della tv importanti come 'I ...