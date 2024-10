Biccy.it - Ada Alberti: oroscopo di novembre 2024, le previsioni di tutti i segni

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ottobre sta per salutarci e dopo l’di Paolo Fox, anche Adaha svelato quello che le stelle ci dicono per. La famosa astrologa di Mattino 5 News (qui la sua classifica deipiù fortunati dell’anno) ha preparato le suesu amore, fortuna e lavoro per le prossime settimane. Qualche difficoltà per i Vergine e i Cancro, mentre pare ci siano ottime notizie in arrivo per i Bilancia e incontri friccicarelli per gli Acquario. Adadi. Ariete, Toro, gemelli. Ariete. Discussioni con il partner e un senso di lontananza forse per gli impegni di lavoro piuttosto importanti per il periodo. Guardate avanti e lasciate alle spalle il passato. Basta con le complicazioni, dovete riuscire a ritrovare quella leggerezza che vi manca da tempo.