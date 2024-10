Ilrestodelcarlino.it - Scagiona i suoi truffatori: "E’ stata colpa mia"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Mette in vendita una moto d’epoca, online, ma viene truffato da due uomini che si sono spacciati per acquirenti. Vittima un 77enne osimano che si è recato fino ad uno sportello bancomat di Ancona,per seguire al telefono le indicazioni che i duegli impartivano al cellulare, scoprendo solo dopo di essere rimasto fregato. L’anziano ha denunciato il fatto facendo rintracciare i due balordi che sono finiti a processo per truffa e sostituzione di persona. Per rendere il tutto credibile infatti gli avevano inviato le copie di una carta di identità e di una tessera sanitaria non loro e di cui il proprietario poi ha denunciato il furto. Ieri mattina in tribunale il 77enne ha testimoniato davanti al giudice Luca Zampetti ma ha voluto ritirare la querela. "Non ci dormo di notte signor giudice – ha esordito – anche quest’ultima l’ho passata in bianco.