Sassuolo Prove tecniche di primato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Trappola sul Golfo, per il, che a 72 ore dal derby torna in campo questa sera contro la Juve Stabia, insieme al Mantova una delle sorprese di questo primo scorcio di campionato. Neopromosse, come il Mantova, le ‘Vespe’ sono infatti seste in classifica, ma il, oltre il ‘Menti’ vede il possibilein classifica perché se vince sorpassa il Pisa che gioca domani, con tutto quel che ne segue. Per il niente che conta quella classifica cui in tanti, in casa neroverde, dicono di non fare troppo caso, il possibile assalto al cielo della squadra di Fabio Grosso non è un dettaglio, come non è un dettaglio il fatto che, lontano dal Mapei Stadium, ilviaggia ad un ritmo che incoraggia ben più di quanto non incoraggi il rendimento casalingo dei campani.