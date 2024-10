Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di novembre 2024 segno per segno: tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Come ogni mese è tornato l’appuntamento con l’astrologo più amato d’Italia e le suestellari.Fox (qui i segni più fortunati dell’anno) ha svelato cosa ci aspetta per il mese disu amore, fortuna e lavoro. Novità in amore per i Vergine, problemi di coppia per gli Ariete e anche per i Toro e poi incontri speciali per i Cancro. A voi com’è andata questa volta? Nel dubbio auguro a tutti i miei lettori unFox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete Il mese dipresenterà dei momenti di crescita e di cambiamento per ildell’Ariete, soprattutto per quanto concerne l’amore. Servirà una comunicazione sincera e aperta per poter risolvere i problemi della coppia, soprattutto in quelle di lunga data.