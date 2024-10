Ilrestodelcarlino.it - Marchisio: "Ora c’è un trittico difficilissmo"

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ ancora fresca la eco della sconfitta della sfida di Taranto, prima volta assoluta per la Yuasa Battery Grottazzolina su Raisport in Superlega, con quelle occasioni nei momenti chiave che potevano essere sfruttate nel migliore dei modi. Sotto la lente di ingrandimento quel quarto set in cui è mancato un soffio per portare la sfida al quinto set e quindi almeno senza tornare a mani vuote. Un po’ il copione che si ripete di questa prima parte di stagione in cui praticamente mai la Yuasa ha ceduto il passo sempre sul filo di lana con l’appuntamento del primo storico successo in Superlega che manca a rapporto. A fare il punto in primis sul match di Taranto e poi in generale sul momento della squadra è uno dei più esperti di questo gruppo, il libero Andrea. "E’ stata una autentica battaglia, tolto il primo set, in cui le due squadre sono state quasi sempre punto a punto.