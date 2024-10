LIVE Baskonia-Olimpia Milano 11-12, Eurolega basket in DIRETTA: avvio equilibrato di match alla Buesa Arena (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-15 1/2 per Khalifa Diop in lunetta per il -1 Baskonia. 13-15 FABIEN CAUSEUR! LA TRIPLA DEL VANTAGGIO Olimpia. 13-12 Piazzato di Forrest per il sorpasso Baskonia. 11-12 Un solo libero segnato da Nikola Mirotic. 11-11 Guglielmo Caruso dalla media: ancora parità . 11-9 2/2 per Moneke a cronometro fermo. 9-9 1/2 ai liberi di Josh Nebo: pareggio. 9-8 Accelerazione di Forrest per il nuovo vantaggio spagnolo. 7-8 Forrest risponde subito con la stessa moneta: -1 Baskonia. 4-8 ARMONI BROOK! BOMBA DALL’ANGOLO, UNO-DUE Milano. 4-5 NIKOLA MIROTIC! TRIPLA. 4-2 Taglio di Moneke per il nuovo vantaggio basco. 2-2 Appoggio di Bolmaro: l’Olimpia pareggia subito! 2-0 Schiacciata di Donta Hall. Tutto è pronto per la palla a due. Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 11-12, Eurolega basket in DIRETTA: avvio equilibrato di match alla Buesa Arena Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-15 1/2 per Khalifa Diop in lunetta per il -1. 13-15 FABIEN CAUSEUR! LA TRIPLA DEL VANTAGGIO. 13-12 Piazzato di Forrest per il sorpasso. 11-12 Un solo libero segnato da Nikola Mirotic. 11-11 Guglielmo Caruso dmedia: ancora parità . 11-9 2/2 per Moneke a cronometro fermo. 9-9 1/2 ai liberi di Josh Nebo: pareggio. 9-8 Accelerazione di Forrest per il nuovo vantaggio spagnolo. 7-8 Forrest risponde subito con la stessa moneta: -1. 4-8 ARMONI BROOK! BOMBA DALL’ANGOLO, UNO-DUE. 4-5 NIKOLA MIROTIC! TRIPLA. 4-2 Taglio di Moneke per il nuovo vantaggio basco. 2-2 Appoggio di Bolmaro: l’pareggia subito! 2-0 Schiacciata di Donta Hall. Tutto è pronto per la pa due.

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Baskonia-Olimpia

Diretta Baskonia Milano streaming video tv: l'Olimpia è ultima in classifica in Eurolega e cerca riscatto sul difficile parquet della Buesa Arena.

Primo impegno della settimana del doppio turno in Eurolega per l'Olimpia Milano. Oggi martedì 29 ottobre alle ore 20:30 i meneghini fanno visita agli

