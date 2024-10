Le voci di donne per la pace e la giustizia risuonano a Montecitorio (Di martedì 29 ottobre 2024) La Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio ha accolto il 24 ottobre scorso il Convegno Internazionale “voci di donne per un futuro di pace e giustizia”, organizzato dall'Associazione Acmid-Donna Onlus. L'evento ha offerto un'importante occasione per ascoltare storie e riflessioni di donne provenienti da varie parti del mondo, tutte unite da un impegno per la parità di genere e i diritti umani, e per affrontare le sfide contemporanee che ancora gravano sulla condizione femminile. Ad aprire i lavori è stata la parlamentare Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, seguita dall'introduzione dell'onorevole Souad Sbai, presidente di Acmid-Donna Onlus, che ha illustrato i temi del convegno. Liberoquotidiano.it - Le voci di donne per la pace e la giustizia risuonano a Montecitorio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Sala della Lupa di Palazzoha accolto il 24 ottobre scorso il Convegno Internazionale “diper un futuro di”, organizzato dall'Associazione Acmid-Donna Onlus. L'evento ha offerto un'importante occasione per ascoltare storie e riflessioni diprovenienti da varie parti del mondo, tutte unite da un impegno per la parità di genere e i diritti umani, e per affrontare le sfide contemporanee che ancora gravano sulla condizione femminile. Ad aprire i lavori è stata la parlamentare Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, seguita dall'introduzione dell'onorevole Souad Sbai, presidente di Acmid-Donna Onlus, che ha illustrato i temi del convegno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: VOCI DI DONNE: PACE E GIUSTIZIA PER UN FUTURO EQUO; SOCIETÀ, condizione femminile. Voci di Donne per un futuro di Pace e Giustizia; Le voci di donne per la pace e la giustizia risuonano a Montecitorio; A MONTECITORIO, “VOCI DI DONNE PER UN FUTURO DI PACE E GIUSTIZIA”; SOCIETÀ, partecipazione. Voci di donne per un futuro di pace e giustizia; Livorno, le voci di donne disarmate; Leggi >>>

VOCI DI DONNE: PACE E GIUSTIZIA PER UN FUTURO EQUO

(opinione.it)

Il convegno internazionale “ Voci di Donne per un futuro di Pace e Giustizia ” promosso dall’ Associazione Acmid-Donna Onlus si è svolto presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio a Roma la mat ...

A MONTECITORIO, VOCI DI DONNE PER UN FUTURO DI PACE E GIUSTIZIA

(opinione.it)

4) Nawabi Frozan, ex direttrice generale per i diritti umani del Ministero degli Affari Esteri dell’Afghanistan, affronterà il delicato tema della situazione delle donne afghane dopo ... per garantire ...

“Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora”, giornata di mobilitazione in Ortigia

(siracusaoggi.it)

“Fermiamo le guerre, il tempo della Pace è ora”. È il titolo del corteo di mobilitazione che si svolgerà nella giornata di domani, domenica 27 ottobre, a Siracusa. La manifestazione rientra nell’ambit ...

“Il tempo della pace è ora”, in centinaia sfilano tra le vie di Ortigia per dire no alla guerra

(siracusaoggi.it)

“Il tempo della pace è ora”. Questo hanno gridato le duecento persone e oltre che ieri, domenica 27 ottobre, hanno sfilato a Siracusa. La manifestazione è rientratata nell’ambito delle iniziative per ...