Sport.quotidiano.net - La Consar capolista: "Bravi a restare imbattuti"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Laha espugnato Pordenone al termine di un palpitante tiebreak e ha conservato l’imbattibilità stagionale. Coi 2 punti strappati a Prata, la leadership solitaria è fatta salva. Il margine è ora di 2 punti sulle inseguitrici, ovvero Cuneo, Acicastello e Porto Viro, che sarà di scena giovedì, alle 20, al Pala de André in uno scontro diretto che promette davvero volley di buon livello. Nel frattempo, lasi gode la vetta dopo i primi 4 turni di campionato, mettendo in vetrina bomber di razza come Guzzo, Tallone e Canella (tutti oltre il 60% in attacco), ma anche come il goriziano Jan Feri che, entrato in corso d’opera ("Ho apprezzato molto la fiducia che mi è stata data"), sentendo il profumo di casa, ha piazzato il muro dell’ultimo punto: "Venivamo da tre 3-0 consecutivi, dunque sapevamo che Prata ci avrebbe ‘aspettato’ e che sarebbe stata una partita diversa.