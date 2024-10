Incidente al parcheggio del centro commerciale: auto contro vetture in sosta, morto un uomo (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro due vetture in sosta. Da subito grave è stato trasportato in ospedale dove è poi deceduto. Un Incidente autonomo, un possibile malore. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì nel parcheggio del centro commerciale Da Vinci, a Romatoday.it - Incidente al parcheggio del centro commerciale: auto contro vetture in sosta, morto un uomo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha perso illlo dell'e si è schiantatoduein. Da subito grave è stato trasportato in ospedale dove è poi deceduto. Unnomo, un possibile malore. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì neldelDa Vinci, a

