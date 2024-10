Sport.quotidiano.net - Il sogno di Gabri è in Porto

(Di martedì 29 ottobre 2024) Bellissima esperienza perele Belpassi, di 9 anni di Sassocorvaro. Il, team che insieme allo Sporting Lisbona e al Benfica compone il novero delle "tre grandi" del calcioghese, ogni anno con due suoi osservatori e dei tecnici del Team Italia Sport Sercices organizza Camp, uno dei questi a Misano. Era il mese di luglio,ele assieme ai genitori si trovava al mare proprio a Misano e si iscrisse al camp. La sua fantasia, il suo talento calcistico non passarono inosservati e fu scelto (l’unico) tra 50 bambini della sua età per un’esperienza formativa a. Gli undici selezionati (in tutt’Italia) a settembre sono stati ospiti del clubghese per tre giorni durante i quali hanno potuto apprendere lezioni di gioco direttamente dai tecnici del, che si sono resi disponili anche per un tour allo stadio principale (do Dragão) e per una visita al museo.