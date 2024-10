Ecco come è nato l'abito di Ghali by Valentino (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultima volta che abbiamo parlato degli abiti di Ghali è stato durante il Festival di Sanremo, dello scorso febbraio. Quando Ghali ha trasformato il palco dell’Ariston in uno dei rari momenti televisivi di moda, riconfermando – per chi non se fosse ancora accorto – che non solo è un grande interprete del menswear contemporaneo, ma anche uno che ha capito il senso della moda. Da ieri Ghali è tornato sul palco del forum di Assago, a Milano – mancava da sei anni - con il tour Ghali-Live 2024, una tripla data milanese - si replica stasera e si torna il 15 novembre, nel mentre ci si sposta a Firenze il 4 , a Roma il 6, a Casalecchio di Reno il 10, a Napoli il 12 – e le aspettative dei suoi look non sono state disattese. Gqitalia.it - Ecco come è nato l'abito di Ghali by Valentino Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultima volta che abbiamo parlato degli abiti diè stato durante il Festival di Sanremo, dello scorso febbraio. Quandoha trasformato il palco dell’Ariston in uno dei rari momenti televisivi di moda, riconfermando – per chi non se fosse ancora accorto – che non solo è un grande interprete del menswear contemporaneo, ma anche uno che ha capito il senso della moda. Da ieriè torsul palco del forum di Assago, a Milano – mancava da sei anni - con il tour-Live 2024, una tripla data milanese - si replica stasera e si torna il 15 novembre, nel mentre ci si sposta a Firenze il 4 , a Roma il 6, a Casalecchio di Reno il 10, a Napoli il 12 – e le aspettative dei suoi look non sono state disattese.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Ecco come usano cantanti come Ghali" : siluro di Edoardo Bennato - sinistra smascherata

(Liberoquotidiano.it)

Sono passati 39 anni da quel brano "Feste di piazza" in cui Edoardo Bennato irrideva le Feste dell'Unità, eppure ad oggi il suo pensiero non è cambiato. "L'importante è dire quello che pensi nelle canzoni e non fare comizi, come quel Ghali, che ...

‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove - da Guardiola a Ghali : ecco gli ospiti di Fazio

(Rossodisera.eu)

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera,… L'articolo ‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio proviene da Quotidiano ...

Niente panico , Ghali in Valentino è più strepitoso che mai

(gqitalia.it)

Abbiamo fatto due chiacchere con Ghali per capire come è nato il suo abito creato apposta per lui da Alessandro Michele ...

Lo show-manifesto totale di Ghali a Milano: «Nel mio pubblico c'è la nuova Italia»

(vogue.it)

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...

Ghali: «Devo splendere per me, e per chi non lo può fare»

(esquire.com)

Dopo sei anni dal sup primo forum, il rapper riparte da Milano, la sua città, per un tour che annuncia la svolta: «Qui comincia la seconda parte della mia carriera».

Ghali al Forum, tra migranti e speranza lo show tra le dune a led: “Se ce l'ha fatta uno come me ce la può fare chiunque”

(milano.repubblica.it)

Prima data del tour, ospiti da Simba La Rue a Tony Effe e Lazza. Sul palco la bandiera palestinese. Il riferimeto alla malattia della madre: “Sto vivendo il ...