Cesano, il cantiere del ponte . Parte la ricostruzione: "Riapriremo in primavera" (Di martedì 29 ottobre 2024) Sarà un'impresa specializzata di Clusone (Bergamo) ad occuparsi della ricostruzione del ponte sul fiume Seveso in via Duca D'Aosta, chiuso dall'inizio dello scorso mese di marzo per il pericolo di crollo. I lavori preliminari sono intanto proseguiti nel rispetto del cronoprogramma che prevede l'apertura del nuovo ponte nella primavera del 2025. Per ora è stata completata la bonifica bellica obbligatoria che dovrà superare il collaudo del reparto Genio militare. Intanto, la stazione unica appaltante della Provincia di Monza e Brianza a cui si è affidato il Comune di Cesano Maderno, ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione alla ditta Cosmet, specializzata da oltre 35 anni nella costruzione di strutture all'avanguardia e di particolare rilevanza.

