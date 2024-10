Inter-news.it - Bayer Leverkusen sul velluto: vittoria in coppa per gli euro-rivali Inter

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilha vinto agevolmente incontro l’Elversberg per 3-0. Glidell’ritrovano il successo.IN SCIOLTEZZA – Il, dopo i due pareggi consecutivi tra Champions League e Bundesliga, rispettivamente contro Brest e Werder Brema, è impegnato in DFB Pokal contro il modesto Elversberg. Si tratta di una squadra di seconda divisione tedesca. Diversi cambi giustamente per Xabi Alonso, che ruota i suoi uomini, schierando un attacco totalmente inedito con Hoffmann, l’ex Schick e Tella. In campo solamente tre titolari: Xhaka, Tapsoba e Palacios. Pronti-via e dopo nove minuti ilè già sul 2-0. Il primo gol arriva al secondo minuto: Nathan Tella gioca palla per Patrik Schick che con grande determinazione arriva sul pallone prima di due avversari e lo spedisce dritto all’angolino basso di sinistra.