Quotidiano.net - Addio a Matilde Lorenzi, l’amica: “I rischi in pista e la libertà”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Torino, 29 ottobre 2024 – Il 15 novembre è la nostra festa,e io siamo nate lo stesso giorno con uno scarto di due anni. Ho smesso con l’agonistica alla stessa età in cui lei è morta. Non trovo il coraggio di chiamare sua madre. Risentirei nella sua voce la stessa disperazione che aveva la mia quando la chiamavo da un letto del pronto soccorso di Briancon, o di Susa, perché mi ero rotta qualcosa. Bardonecchia, la Via Lattea, Limone, l’Abetone. Chi più, chi meno, ci siamo presi tutti qualche spavento. Ma non ho lasciato per paura. Sapevo di avere dato tutto, di non potere arrivare più in alto di così. E di non essere brava come lei, o come sua sorella Lucrezia.era una fuoriclasse. Seria, concentrata, mai imprudente. E sempre illuminata da quel sorriso meraviglioso che si allargava sul faccino con l’abbronzatura sghemba degli occhiali.