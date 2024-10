Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Paulo Fonseca: nessun caso Rafael Leao. Le parole

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’allenatore delallontana le voci riguardo un possibilein conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. La dichiarazione Non c’èin casaallontana le voci riguardo lo scarso feeling tra lui e il numero dieci rossonero.ha lavorato bene nella settimana precedente la partita contro ilcome rivelato dallo stesso tecnico portoghese nella conferenza stampa della vigilia. Tuttavia, l’allenatore non ha voluto concedere alcun indizio sulla formazione con cui affrontare la squadra di Antonio Conte. Le dichiarazioni di: Oggi non dico chi giocherà domani. Rafa ha lavorato bene, non c’è. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia.