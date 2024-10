Gaeta.it - Vandalismo al parco giochi di via Po: la comunità si interroga sul futuro degli spazi pubblici

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione aldi via Po a Chivasso diventa sempre più critica, dopo che i nuovi bagni, progettati per servire le famiglie e i bambini, sono stati distrutti dai vandali. Questo evento, che ha lasciato dietro di sé un quadro desolante di danni e svuotamento di servizi essenziali, ha acceso il dibattito sulla sicurezzae sulla responsabilità della. Bagni distrutti: un episodio inquietante Il recente atto diai danni dei bagnidi via Po si inserisce in una serie di eventi simili che hanno colpito ilnel corsoanni. Fin dalla loro inaugurazione, queste strutture sono state sotto attacco, diventando oggetto di distruzione e degrado. Recentemente, i sanitari sono stati irrimediabilmente rovinati e le pareti imbrattate, rendendo i bagni completamente inutilizzabili.