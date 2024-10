Anteprima24.it - Tir sbanda e urta sul cavalcavia: raccordo chiuso in direzione Sud

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’urto di un mezzo pesante ad un, è temporaneamenteal traffico insud, ilAutostradale 2 “Di Avellino “a Montoro in provincia di Avellino. Per consentire le verifiche tecniche del caso, il traffico viene deviato dal km 13,500 verso la viabilità alternativa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).