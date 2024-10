The Substance la spiegazione del finale | fino a che punto Demi Moore si spingerà per la giovinezza e la bellezza?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) The, ladela chesiper lae la? Thedi Coralie Fargeat è uno dei film horror più ambiziosi del 2024. Le sue immagini vibranti e psichedeliche creano dipendenza, rendendo il film implacabile e coinvolgente sia per le immagini che per l’argomento trattato.è la protagonista nel ruolo di Elizabeth Sparkle, una donna di successo di Hollywood, la cui carriera sta cominciando ad affievolirsi a causa dell’età. Sebbene sia bellissima e chiaramente in ottima forma fisica, i produttori del suo programma di fitness vogliono che qualcuno di nuovo e, soprattutto, giovane la sostituisca.